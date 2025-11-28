கறிவேப்பிலையில் மதிப்புக்கூட்டு பொருள்கள் உற்பத்தி: ஆத்தூரில் தொழிற்சாலை அமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை
ஆத்தூா், கெங்கவல்லி வட்டாரத்தில் கறிவேப்பிலையில் மதிப்புக்கூட்டு பொருள்கள் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை அமைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
ஆத்தூா், கெங்கவல்லி பகுதிகளில் 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் கறிவேப்பிலை உற்பத்தி நடைபெறுகிறது. கறிவேப்பிலைக்கு சந்தையில் போதிய வருவாய் கிடைக்காததால் குறைந்த விலைக்கே விவசாயிகள் விற்பனை செய்துவருகின்றனா்.
இப்பகுதியில் விளைவிக்கப்படும் கறிவேப்பிலைகள் அதிக மணம் கொண்டதாக உள்ளது. இதனால் ஆத்தூா், கெங்கவல்லி கறிவேப்பிலைக்கு சந்தைகளில் அதிக வரவேற்பு உள்ளது. ஆனாலும், உற்பத்திக்கான செலவுகூட கிடைப்பதில்லை என விவசாயிகள் ஆதங்கம் தெரிவிக்கின்றனா்.
மொத்தமாக வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்வதால், அவா்கள் நிா்ணயிக்கும் விலைக்கே விற்பனை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் விவசாயிகள் தள்ளப்பட்டுள்ளனா். இதனால், மருத்துவப் பண்புகள் நிறைந்த கறிவேப்பிலையை மதிப்புக்கூட்டி பொடி, எண்ணெய், வாசனை திரவியங்கள் தயாரித்தால் விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
இதனால் ஆத்தூா், கெங்கவல்லி பகுதிகளில் மதிப்புக்கூட்டு பொருள்கள் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலையை அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.