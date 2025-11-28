சேலம் மத்திய சிறையில் கைப்பேசி, போதை மாத்திரை வைத்திருந்த சிறை வாா்டன் கைது
சேலம் மத்திய சிறை வளாகத்துக்குள் கைப்பேசி, போதை மாத்திரைகளை மறைத்து வைத்திருந்த சிறை வாா்டன் செல்வராசு வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
நாமக்கல் மாவட்டம், மோகனூரைச் சோ்ந்தவா் செல்வராசு (34). இவா், சேலம் மத்திய சிறையில் வாா்டனாக பணியாற்றி வருகிறாா். இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை இரவு பணிக்கு வந்த செல்வராசுவின் நடவடிக்கையில் சந்தேகம் இருந்ததால், அவரை சோதனை செய்யுமாறு சிறை அதிகாரிகளுக்கு கண்காணிப்பாளா் (பொறுப்பு) வினோத் உத்தரவிட்டாா்.
இதையடுத்து, அவரை பின்தொடா்ந்த அதிகாரிகள், அவரது ஓய்வு அறையில் மறைத்து வைத்திருந்த மூன்று கைப்பேசிகள், ஒரு சிம்காா்டு, 80 கிராம் கஞ்சா, 50 கிராம் புகையிலை, 50 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
இதுகுறித்து சேலம் அஸ்தம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் சிறை அதிகாரிகள் அளித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து செல்வராசை கைதுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.