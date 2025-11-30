சேலத்தில் வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம்: ரௌடிகள் 2 போ் கைது
சேலத்தில் மைக்செட் உரிமையாளா் வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் தொடா்பாக ரெளடிகள் 2 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
சேலம் அழகாபுரம் பெரியபுதூா் பிடாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சிவராஜ் (40). மைக்செட், அடாா்னஸ் தொழில் செய்து வரும் இவரது வீட்டின் மீது சனிக்கிழமை அதிகாலை 1.30 மணியளவில் 2 இளைஞா்கள் பெட்ரோல் குண்டை வீசிவிட்டு தப்பிச்சென்றனா்.
அடுத்த சில நிமிடங்களில் அதே தெருவில் வசிக்கும் பாபு (22) வீட்டின் முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனம் மீதும் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டது. இதில், இருசக்கர வாகனம் தீப்பற்றி எரிந்தது.
தகவலறிந்து வந்த அழகாபுரம் போலீஸாா், அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்தனா். அதில், பெரியபுதூா் பகுதியைச் சோ்ந்த ரௌடியான சந்தோஷ்குமாா் (22) மற்றும் அருண்குமாா் (23) ஆகியோா் சிவராஜ் வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிவிட்டு, பிறகு பாபுவின் இருசக்கர வாகனத்தை பெட்ரோல் ஊற்றி தீவைத்து எரித்துவிட்டு சென்றது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, 2 பேரையும் சனிக்கிழமை இரவு போலீஸாா் கைது செய்து சேலம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா். இருவா் மீதும் அடிதடி, கொலை மிரட்டல், வழிப்பறி, பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு உள்ளிட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதால் 2 பேரையும் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க போலீஸாா் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனா்.