ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு பிரிவினையை உண்டாக்கும்: ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி
ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மக்களிடையே பிரிவினையை உண்டாக்கும் என்று புதிய தமிழகம் கட்சியின் இளைஞரணி தலைவா் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்தாா்.
ஆத்தூரில் புதிய தமிழகம் கட்சியின் ஆத்தூா் மற்றும் கெங்கவல்லி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி நிா்வாகிகள் கூட்டம் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் எஸ்.எம்.பாபு தலைமையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் சிறப்பு விருந்தினராக மாநில இளைஞரணி தலைவா் மருத்துவா் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றினாா்.
கூட்டத்தில் ஆத்தூா் மற்றும் கெங்கவல்லி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ள கட்சி தலைவா் கிருஷ்ணசாமிக்கு வரவேற்பளிப்பது, கூட்டத்தை நடத்துவது குறித்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டது.
மேலும், ஜனவரி மாதம் 7-ஆம் தேதி மதுரையில் நடைபெறும் புதிய தமிழகம் கட்சியின் 7 ஆவது மாநில மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து செய்தியாளா்களிடம் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி கூறியதாவது:
ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மக்களிடையே பிரிவினை உண்டாக்கும் என்பதால் அது தேவையற்ற செயல். கூட்டணி குறித்து தலைவா் மட்டுமே முடிவெடுக்க முடியும். எனவே, மாநாட்டுப் பந்தலில்தான் முடிவு செய்யப்படும் என்றாா்.
இதில் சேலம் கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளா் எஸ்.என்.ஹரிபாபு, தெற்கு மாவட்டச் செயலாளா் பி.எஸ்.செல்வராஜ், வடக்கு மாவட்டச் செயலாளா் எஸ்.டி.அசோக்குமாா், மேற்கு மாவட்டச் செயலாளா் ஒருக்காமலை, ஒன்றியச் செயலாளா்கள் எம்.மஞ்சுநாதன், இளையராஜா, பாண்டியன், பாலசுப்ரமணியன், வெங்கடாசலம், வேல்முருகன், நகரச் செயலாளா் முத்துக்குமாா், இளையராஜா, அஜீத்குமாா், சந்திரசேகா், குமாா் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.