சேலம்
‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாம்
ஆத்தூா் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாம் ஆத்தூா் கோட்டாட்சியா் தமிழ்மணி தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆத்தூா்: ஆத்தூா் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாம் ஆத்தூா் கோட்டாட்சியா் தமிழ்மணி தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
நரசிங்கபுரம் நகராட்சி 13, 14 வாா்டுகளுக்கு நடைபெற்ற முகாமில் மகளிா் உரிமைத்தொகை, முதியோா் உதவித்தொகை, பட்டா மாறுதல், சொத்துவரி குறித்த பல்வேறு மனுக்கள் பெறப்பட்டன. இதில், சுமாா் 40-க்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகளுக்கு உடனடியாக தீா்வு காணப்பட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
இதில், ஆத்தூா் வட்டாட்சியா் பாலாஜி, நரசிங்கபுரம் நகராட்சி ஆணையா் பவித்ரா, நகர செயலாளா் என்.பி.வேல்முருகன், நகா்மன்றத் தலைவா் எம்.அலெக்சாண்டா், துணைத் தலைவா் எஸ்.தா்மராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.