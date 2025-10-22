ஊருக்கு உழைத்தவருக்கு இறுதி மரியாதை
வாழப்பாடி: சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடியில், ஊா் மக்களின் இறுதிச் சடங்குகள் மற்றும் இறுதி ஊா்வலங்களை முன்நின்று நடத்திய ஊா் பிரமுகா் பாண்டியன் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா். அவருக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்தும் வகையில் கிராம மக்கள் ஒன்றிணைந்து, இறுதி ஊா்வல செலவுகளை ஏற்று நெகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினா்.
சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி பேரூராட்சி அக்ரஹாரம் கிழக்குக்காடு பகுதியை சோ்ந்தவா் வி.சி.பாண்டியன் (60). ஊா் கோயில் திருவிழாக்கள், பாரம்பரிய நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் இறப்பவா்களின் இறுதி சடங்குகள், இறுதி ஊா்வலத்தை முன் நின்று நடத்தும் குடும்பத்தைச் சோ்ந்த இவா், கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, இந்த கிராமத்தில் இறப்பவா்களின் இறுதி சடங்குகள், இறுதி ஊா்வலம் மற்றும் நல்லடக்கம் செய்யும் பணிகளை முன் நின்று செய்து, துக்கத்திலுள்ள குடும்பத்தினருக்கு உதவியாக இருந்து வந்தாா். குறிப்பாக, கரோனா பெருந்தொற்று பரவல் தருணத்தில் ஏராளமான உடல்களை அடக்கம் செய்து கிராம மக்களின் பாராட்டுதலை பெற்றாா்.
இந்நிலையில், எதிா்பாராத விதமாக செவ்வாய்க்கிழமை ஏற்பட்ட மாரடைப்பால் பாண்டியன் உயிரிழந்தாா்.
ஊா் மக்களுக்கு முன் நின்று உதவிய இவருக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்தும் வகையில், கிராம மக்கள் ஒன்றிணைந்து, இவரது இறுதி ஊா்வலம் மற்றும் நல்லடக்கம் செய்யும் செலவுகளை ஏற்றுக் கொண்டு நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளனா்.
ஏறக்குறைய ரூ.75,000/- நிதி திரட்டி கொடுத்து, ஊருக்கு உழைத்தவருக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்தி, அவரது குடும்பத்தினரின் சுமையில் பங்கு எடுத்துக் கொண்டு, மனிதநேயத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழும் அக்ரஹார வாழப்பாடி கிராம மக்களுக்கு, சமூக ஆா்வலா்கள் பலரும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனா்.