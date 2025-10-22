சேலம்
ஏற்காட்டில் கனமழை: சாலைகளில் கரைபுரண்டோடிய மழைநீா்
ஏற்காட்டில் கனமழையால் கிராம சாலைகளில் மழைநீா் கரைபுரண்டு ஒடியது. இதனால், பொதுமக்கள், மலைக்கிராம மக்கள் அவதியடைந்தனா்.
புதன்கிழமை அதிகாலை முதல் பெய்த தொடா்மழையால் ஏற்காடு மற்றும் கொட்டச்சோடு, வாழவந்தி ஆத்துப்பாலம், வெள்ளக்கடை ஊராட்சி பிலியூா் கிராமத்தில் மழைநீா் சாலையில் கரைபுரண்டோடியது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமமடைந்தனா். கிளியூா் அருவிகளில் மழைநீா் கொட்டியது. ஏற்காடு மற்றும் 67 மலைக் கிராமங்களில் நாள்முழுவதும் விடாமல் சாரல் மழையும், விட்டுவிட்டு பலத்த மழையும் பெய்தது. இதனால், பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை குறைந்ததால், சுற்றுலாப் பகுதிகள் வெறிச்சோடின.