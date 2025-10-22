தொடா் மழை எதிரொலி: ஏற்காடு செல்லும் சாலையில் சுற்றுலா, கனரக வாகனங்களுக்கு தடை
சேலம்: தொடா் மழை காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஏற்காடு பிரதான மலைச் சாலை, குப்பனூா் வழியாக ஏற்காடு செல்லும் சாலையில் வாகனப் போக்குவரத்துக்கு 24-ஆம் தேதிவரை தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் ரா.பிருந்தாதேவி தெரிவித்ததாவது:
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதையொட்டி, மாவட்ட நிா்வாகத்தின் சாா்பில் தொடா் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, ஏற்காட்டில் கடந்த சில நாள்களாக அதிக அளவில் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், மலைப்பாதைகள் வழியாக ஆங்காங்கே தண்ணீா் வழிந்தோடுகிறது.
மேலும், வரும் நாள்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாலும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சேலத்திலிருந்து ஏற்காடு செல்லும் பிரதான மலைச் சாலையில் சுற்றுலா வாகனங்கள் மற்றும் கனரக வாகனப் போக்குவரத்துக்கும், சேலத்திலிருந்து குப்பனூா் வழியாக ஏற்காடு செல்லும் சாலையில் நான்குசக்கர வாகனங்கள், சுற்றுலா வாகனங்கள் மற்றும் கனரக வாகனப் போக்குவரத்துக்கும் 22-ஆம் தேதி மாலை 7 மணியில் இருந்து 24-ஆம் தேதிவரை தற்காலிகமாக தடைவிதிக்கப்படுகிறது.
ஏற்காடு மலைப் பகுதிகளில் அதிக அளவில் மழைப் பொழிவு இருப்பதாலும், சாலைகளில் ஆங்காங்கே பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாலும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வரும் 24-ஆம் தேதிவரை ஏற்காடு வருவதை முற்றிலும் தவிா்க்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளாா்.