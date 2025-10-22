பூலாம்பட்டி கதவணை பகுதியில் விசைப்படகு போக்குவரத்து நிறுத்தம்
எடப்பாடி: காவிரி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால், பூலாம்பட்டி கதவணைப் பகுதியில் சேலம் - ஈரோடு மாவட்டங்களுக்கு இடையே நடைபெற்று வந்த விசைப்படகு போக்குவரத்து புதன்கிழமை முதல் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம், எடப்பாடியை அடுத்த பூலாம்பட்டி பகுதியில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கதவணை கட்டப்பட்டு நீா்மின் உற்பத்தி நடைபெற்று வருகிறது. இக்கதவணை நீா்த்தேக்கப் பகுதியில் சேலம் மாவட்ட எல்லையான பூலாம்பட்டியையும், காவிரி ஆற்றின் மறுகரையில் உள்ள ஈரோடு மாவட்டப் பகுதியான நெருஞ்சிப்பேட்டையையும் இணைக்கும் வகையில் விசைப்படகு போக்குவரத்து நடைபெற்று வருகிறது.
இப்பகுதியில் வேறு தரைவழிப் போக்குவரத்து வசதி இல்லாததால், இந்த விசைப்படகுகள் மூலம் மட்டுமே பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்கள், அலுவலா்கள், விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் தினசரி இரு மாவட்டங்களுக்கும் சென்றுவருகின்றனா்.
தற்போது காவிரி நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பெய்துவரும் தொடா் கனமழையால், மேட்டூா் அணை தனது முழுக்கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது. இதனால், மேட்டூா் அணையில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் விநாடிக்கு 35 ஆயிரம் கனஅடி வீதம் உபரிநீா் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது. இதனால், காவிரி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதைத் தொடா்ந்து, பாதுகாப்பு காரணங்களை கருத்தில் கொண்டு பூலாம்பட்டி பகுதியில் இருந்து சேலம் - ஈரோடு என இரு மாவட்டங்களையும் இணைக்கும் வகையில் செயல்பட்டு வந்த விசைப்படகு போக்குவரத்து தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், காவிரி ஆற்றைக் கடந்து மறுகரைக்குச் செல்ல இப்பகுதி மக்கள் சுமாா் 20 கி.மீ. தொலைவு சுற்றிசெல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், பூலாம்பட்டி படகுத்துறை பகுதியில் பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் அசோக் குமாா் தலைமையிலான அலுவலா்கள் முகாமிட்டு, ஒலிபெருக்கி மூலம் பொதுமக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்துவருகின்றனா். மேலும், பூலாம்பட்டி படகுத்துறை மற்றும் பரிசல் துறை பகுதியில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு முன்னேற்பாட்டு நடவடிக்கைகளை கண்காணித்து வருகின்றனா்.