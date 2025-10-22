மழை வெள்ள பாதிப்பு தகவல்களுக்கு 4 மண்டலங்களிலும் அவசர எண்கள் அறிவிப்பு
சேலம்: சேலம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள்பட்ட 4 மண்டலங்களிலும் வடகிழக்கு பருவமழை தொடா்பாக மழை வெள்ள பாதிப்பு குறித்து 24 மணிநேரமும் செயல்படும் அவசர எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி ஆணையா் மா.இளங்கோவன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
வடகிழக்கு பருவமழையை எதிா்கொள்ள அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. சேலம் மாநகராட்சி மைய அலுவலகம் மற்றும் நான்கு மண்டல அலுவலகங்களிலும் கட்டுப்பாட்டு அறைகள் தொடங்கப்பட்டு 24 மணிநேரமும் செயல்பட்டு வருகின்றன. பொதுமக்கள் மழை, வெள்ளம் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்பு குறித்து கீழ்கண்ட தொலைபேசி எண்களில் தொடா்புகொள்ளலாம்.
மாநகராட்சி மைய அலுவலகம் - 0427-2212844, சூரமங்கலம் மண்டலம் - 0427-2387514, அஸ்தம்பட்டி மண்டலம் - 0427-2310095, அம்மாப்பேட்டை மண்டலம் - 0427 -2263161, கொண்டலாம்பட்டி மண்டலம் - 0427-2461313 ஆகிய கட்டுப்பாட்டு அறை எண்களை தொடா்புகொண்டு தகவல்களை தெரிவிக்கலாம்.
மழை வெள்ளத்தால் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடும் என கண்டறியப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் பொதுமக்களை தங்கவைக்க நிவாரண முகாம்கள் போதுமான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளுடன் தயாா்நிலையில் உள்ளன. எனவே, வடகிழக்கு பருவ மழையால் பாதிப்புகள் ஏதேனும் ஏற்பட்டால் 24 மணிநேரமும் பயன்பாட்டிலுள்ள மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடா்புகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்.