சேலம்
ட்யூட் திரைப்படத்துக்கு தடைவிதிக்க வலியுறுத்தல்
தமிழ்க் கலாசாரத்தை சீரழிக்கும் வகையில் உள்ள ‘ட்யூட்’ திரைப்படத்துக்கு தடைவிதிக்க வேண்டும் என தேசிய தெலுங்கா் சிறுபான்மையினா் சமூக கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.
சேலத்தில் அக்கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளா் அரவிந்தன் வியாழக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி கடந்த 17-ஆம் தேதி நடிகா் பிரதீப் ரங்கநாதனின் ‘ட்யூட்’ திரைப்படம் வெளியானது. தற்போது திரையரங்கில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இத்திரைப்படம், தமிழ்க் கலாசாரத்தை சீரழிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக, திருமண உறவு முறையை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் சா்ச்சைக்குரிய காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
எனவே, இத்திரைப்படத்தை திரையிட தடைசெய்ய தமிழக முதல்வா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.