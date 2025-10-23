சேலம்
தும்பல் பகுதியில் இன்று மின்தடை
சேலம் தும்பல் துணை மின்நிலையத்தில் 23 ஆம் தேதி மின்சாரம் நிறுத்தம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் வீரபத்ரன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: வாழப்பாடி கோட்டத்தில் உள்ள தும்பல் துணை மின் நிலையத்தில் 23 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு நடைபெற உள்ளதால் அன்று காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மாமாஞ்சி, ஈச்சங்காடு, தொட்டித்துறை, கருமந்துறை, மணியாா்பாளையம், மணியாா்குண்டம், தேக்கம்பட்டு புதூா், பகுடுப்பட்டு, சூலாங்குறிச்சி, கரியக்கோவில், மன்னூா், குன்னூா், அடியனூா், பழப் பண்ணை, பாப்பநாயக்கன்பட்டி, தும்பல், இடையப்பட்டி, நெய்யமலை,பனைமடல், குமாரபபாளையம் மற்றும் இதர சிற்றூா்களில் மின்விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என தெரிவித்துள்ளாா்.