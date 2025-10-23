பள்ளி மேற்கூரை பெயா்ந்து விழுந்த சம்பவம்: மாற்றுப் பள்ளியில் பாடம் கற்க ஏற்பாடு
வளையக்காரனூா் தொடக்கப் பள்ளியில் மேற்கூரை பெயா்ந்து விழுந்த சம்பவத்தையடுத்து, இப்பள்ளி மாணவா்கள் கத்தேரி தொடக்கப் பள்ளி வளாகத்தில் பாடம் கற்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சங்ககிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட வளையக்காரனூா் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் 1-ஆம் வகுப்பு முதல் 5-ஆம் வகுப்பு வரை 77 போ் படித்து வருகின்றனா். கடந்த சில தினங்களாக சங்ககிரி வட்டத்தில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், வகுப்பறைக்கு வெளியே மேற்கூரை அண்மையில் பெயா்ந்து விழுந்தது. இந்நிலையில், குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டுமென கோரி, மாணவா்களை பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் பெற்றோா் எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா்.
தகவலறிந்து சென்ற ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக பொறியாளா்கள், மாவட்ட நிா்வாக பொறியாளா்கள் அடங்கிய குழுவினா் பள்ளியை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனா்.
பின்னா், மாணவ, மாணவிகளின் பாதுகாப்பு கருதி 3 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள கத்தேரி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் உள்ள வகுப்பறைகளில் பாடம் நடத்த அறிவுறுத்தினா்.
இதையடுத்து, வளையக்கரானூா் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் 49 போ் கத்தேரி தொடக்கப் பள்ளியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற வகுப்புகளில் கலந்துகொண்டு பாடங்களை படித்தனா். இம்மாணவா்களுக்கு வளையக்காரனூா் பள்ளி தலைமையாசிரியா் உள்ளிட்ட ஆசிரியா்கள் பாடங்களை நடத்தினா்.
வளையக்காரனூரில் பழுதடைந்த வகுப்பறைகளை அகற்றிவிட்டு புதிய வகுப்பறைகளை கட்ட வேண்டுமென மாவட்ட கல்வித் துறைக்கும், அரசுக்கும் மாணவா்களின் பெற்றோா் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.