உயா்கல்வியில் தேசிய அளவில் தமிழகம் முதலிடம்: அமைச்சா் கோவி.செழியன்
தேசிய அளவில் உயா்கல்வியில் தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளதாக அத்துறையின் அமைச்சா் கோவி.செழியன் தெரிவித்தாா்.
தமிழ்நாடு ஓய்வுபெற்ற கல்லூரி ஆசிரியா்கள் சங்கத்தின் சேலம் கிளை சாா்பில் வெள்ளி விழா, மாநில மாநாடு சேலம் மாநகராட்சி தொங்கும் பூங்காவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. மாநாட்டு அமைப்பாளா் மாது வரவேற்றாா்.
மாநிலத் தலைவா் சுவாமிநாதன் தலைமை வகித்தாா். சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளா் மனோகரன் ‘ஓய்வூதியம் காப்போம்’ என்ற தலைப்பில் பேசினாா். சிறப்பு விருந்தினா்களாக உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி.செழியன், தமிழக சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ராஜேந்திரன் ஆகியோா் கலந்துகொண்டனா்.
தமிழக உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி.செழியன் பேசுகையில், ‘கடந்த காலங்களில் கல்வி அறிவு இல்லாமல் இருந்த மக்களுக்கு கல்வி புகட்டி, அவா்களின் வாழ்வில் ஒளி ஏற்றியவா்கள் ஆசிரியா்கள். பக்கத்து மாநிலங்களில் பெயருக்கு பின்னால் ஜாதி உள்ளது. ஆனால், தமிழகத்தில் படித்த நபருக்கு பின்னால், அவா்கள் படித்த பட்டங்கள்தான் உள்ளன.
நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு உயா்கல்வித் துறை முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இந்தாண்டு 16 புதிய கல்லூரிகள் அறிவித்த உடனே தொடங்கப்பட்டுள்ளது. உயா்கல்வித் துறை வளா்ச்சியில் இந்திய அளவில் ஒப்பிடும்போது, தமிழகம் முதல் இடத்தில் உள்ளது.
கல்லூரி பேராசிரியா்களும், முதல்வா்களும் எளிய மாணவா்களுக்கு தெய்வங்களாக திகழ்கின்றனா். மாணவா்களின் நலனுக்கான நான் முதல்வன், தமிழ் புதல்வன், புதுமைப்பெண், காலை உணவுத் திட்டம் ஆகியவற்றின் மூலம் மாநில கல்வி வளா்ச்சியில் தமிழகம் முதல் மாநிலமாக திகழ்கிறது என்றாா்.
தொடா்ந்து அரசு கல்லூரிகள், அரசு உதவிபெறும் கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்களில் காலியாக உள்ள ஆசிரியா், ஆசிரியா் அல்லாத பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும். மூத்தோரைவிட இளையவா்கள் அதிகம் ஊதியம் பெறுகின்ற முரண்பாடுகளை களைய வேண்டும்.
புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை ரத்துசெய்து, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். ஓய்வூதியா்களின் நலனை பாதுகாக்க அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
முன்னதாக, மாநாட்டை முன்னிட்டு சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரி நுழைவாயிலில் இருந்து தொங்கும் பூங்கா வரை பேரணி நடைபெற்றது. இதில் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து 500க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.