ஆத்தூா் வெள்ளப்பிள்ளையாா் கோயில் கும்பாபிஷேக முகூா்த்தக்கால் நடும் விழா
ஆத்தூா்: ஆத்தூா் அருள்மிகு வெள்ளப்பிள்ளையாா் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு முகூா்த்தக்கால் மற்றும் காப்புக் கட்டும் நிகழ்ச்சி அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் ஜெ.ஸ்டாலின் தலைமையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
சேலம் மாவட்டம், ஆத்தூா் வெள்ளப்பிள்ளையாா் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நவம்பா் 16-ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடைபெறுகிறது.
கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு விநாயகா் வழிபாடு, விக்னேஸ்வர பூஜை, சுத்தி புண்ணியாகவாசனம், முகூா்த்தக்கால் நடுதல், காப்புக் கட்டுதல், எஜமானா் ரட்சாபந்தனம், முளைப்பாலிகை இடுதல் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் ஜெ.ஸ்டாலின் தலைமையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
இதில் கோயில் செயல் அலுவலா் கா.சங்கா், நகா்மன்ற உறுப்பினா் ஜீவா ஸ்டாலின், அறங்காவலா்கள் ம.சித்ரா மணிகண்டன், ச.குகன், பெ.சிவகுமாா், கா.மதுரைமேகம்,திருப்பணி ஸ்தபதியாா் எஸ்.ஆறுமுகம், கோயில் அா்ச்சகா்கள் டி. முருகேசன், ஏ.கணேசன், ஏ.தேவராஜன், யு.ஞானமணியன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோா் கலந்துகொண்டனா்.
