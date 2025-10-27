சங்ககிரி அரசு ஆண்கள் பள்ளி மாணவா்கள் மாநில ஹாக்கி போட்டிக்கு தோ்வு

சங்ககிரி அரசு ஆண்கள் பள்ளி மாணவா்கள் மாநில ஹாக்கி போட்டிக்கு தோ்வு
சங்ககிரி: தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறைசாா்பில் 14 வயதுக்கு உள்பட்ட பள்ளி மாணவா்களுக்கான மாவட்ட அளவிலான ஹாக்கி போட்டி சேலம் சிறுமலா் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் 4-2 கோல் கணக்கில் சங்ககிரி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி அணி முதலிடத்தில் வெற்றி பெற்று மாநில அளவிலான போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது.
இறுதிப் போட்டியில் சங்ககிரி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி அணி உள்பட 7 அணிகள் விளையாடின. இதில் சங்ககிரி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி அணி, சேலம் மேட்டுப்பட்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி அணியை 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றதையடுத்து இப்பள்ளி மாநில அளவிலான போட்டிக்கு தோ்வு பெற்றுள்ளது.
இதையடுத்து ஹாக்கி போட்டியில் தோ்வு பெற்ற மாணவா்கள், உடற்கல்வி ஆசிரியா் ஆா்.தனபால் ஆகியோரை பள்ளித் தலைமையாசிரியா் ராஜன், உதவி தலைமையாசிரியா் சக்திவேல், பள்ளி ஆசிரியா், ஆசிரியைகள், பெற்றோா் -ஆசிரியா் கழகத்தினா், பள்ளி மேலாண்மைக் குழு நிா்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலா் பாராட்டி வாழ்த்துத் தெரிவித்தனா்.