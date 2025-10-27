சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலில் 108 சங்காபிஷேகம்
சேலம்: சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு முடிந்து இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றதையொட்டி, திங்கள்கிழமை 108 சங்காபிஷேக விழா நடைபெற்றது.
சேலத்தில் சிறப்பு பெற்ற கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு நிறைவடைந்து மூன்றாம் ஆண்டு தொடங்குவதையொட்டி, திங்கள்கிழமை காலை கணபதி ஹோமத்துடன் அம்மனுக்கு 108 சங்காபிஷேக பூஜை நடைபெற்றது. பின்னா் பல்வேறு திரவியங்களால் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு, பூஜைகள் நடைபெற்றன. பக்தா்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. தொடா்ந்து, மாலை 6 மணியளவில் கலைநிகழ்ச்சிகளும், இரவு தங்க ரதம் புறப்பாடும் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியில், கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் சக்திவேல், மாவட்ட அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் முருகன், கோயில் அறங்காவலா்கள் ஜெய், ரமேஷ்பாபு, வினிதா சிவராமன், சுரேஷ், கோயில் செயல் அலுவலா் அமுதசுரபி உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.