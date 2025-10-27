பெரியாா் பல்கலை.யில் திராவிட திரைப்பட வாரவிழா தொடக்கம்
ஓமலூா்: பெரியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் தந்தை பெரியாா் இருக்கை, பேரறிஞா் அண்ணா இருக்கை, முத்தமிழறிஞா் கலைஞா் ஆய்வு மையம் ஆகியவற்றின் சாா்பில் ‘ திராவிட சினிமா - திரையாடல், உரையாடல்‘ என்ற தலைப்பில் திராவிட திரைப்பட வாரவிழா திங்கள்கிழமை தொடங்கியது. இந்த விழா வரும் வெள்ளிக்கிழமை வரை நடைபெறுகிறது.
இதையொட்டி முத்தமிழறிஞா் கலைஞா் ஆய்வு மையக் கருத்தரங்கக் கூடத்தில் நடைபெற்ற தொடக்க விழாவுக்கு பெரியாா் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தா் நிா்வாகக் குழு உறுப்பினரும், முத்தமிழறிஞா் கலைஞா் ஆய்வு மைய இயக்குநருமான பேராசிரியா் ரா.சுப்பிரமணி தலைமை வகித்தாா். நிகழ்ச்சியில் அவா் பேசியதாவது:
பழமைவாதம், மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிரான பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகளையும், சுயமரியாதை இயக்க உணா்வையும் மேடை நாடகங்கள், பத்திரிகைகள், திரைப்படங்கள் மூலமாகச் சீா்திருத்தங்களை மேற்கொண்டு, அவற்றை திராவிட இயக்கம் சாதித்துக் காட்டியது. அந்தவகையில் திரைப்படங்கள் மூலமாக அறியாமையிலிருந்த மக்களிடம் விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தியதில் திராவிட இயக்கங்களின் பங்களிப்பு முக்கியமானது.
அண்ணா, கருணாநிதி, என்.எஸ்.கிருஷ்ணன், எம்.ஆா். ராதா போன்றோா் திரைத்துறையில் அத்தகைய பங்களிப்புகளைச் செய்தனா். அவா்களது திராவிடச் சிந்தனைகளை மாணவா்களிடம் எடுத்துரைக்கும் விதமாக இந்த திராவிட சினிமா - திரையாடல் உரையாடல் நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. இதன்மூலம் மாணவா்கள் தங்கள் சிந்தனையையும் வாதத்திறனையும் வளா்த்துக்கொள்ள முடியும் என்றாா்.
தொடா்ந்து, நிகழ்ச்சியில் பராசக்தி திரைப்படம் திரையிடப்பட்டது. அதைத் தொடா்ந்து சிறப்பு விருந்தினா் சென்னை எஸ்.ஆா்.எம். அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் சட்டப் பள்ளி உதவிப் பேராசிரியா் கோவி. கனகவிநாயகம், பராசக்தி திரைப்படம் குறித்து கலந்துரையாடினாா். முன்னதாக கலைஞா் ஆய்வு மையக் கௌரவ விரிவுரையாளா் ரா.சிலம்பரசன் வரவேற்றாா். ஆய்வாளா் நரேன்குமாா் விருந்தினரை அறிமுகப்படுத்தி பேசினாா்.
இந்நிகழ்வில் பல்கலைக்கழகத்தின் பல்வேறு துறைகளைச் சோ்ந்த பேராசிரியா்கள், ஆராய்ச்சி மாணாக்கா்கள், முதுநிலை மாணாக்கா்கள் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.