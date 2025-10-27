மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் 273 மனுக்கள்
சேலம்: சேலம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் 273 மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியா் ரா.பிருந்தாதேவி கூறினாா்.
இதுகுறித்து ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது:
மக்கள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து முதியோா் உதவித்தொகை, இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா, பட்டா மாறுதல், ஜாதிச் சான்று, வேலைவாய்ப்பு, வங்கிக் கடன், கல்வி உதவித்தொகை, திருமண நிதியுதவி உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 258 மனுக்கள் வரப்பெற்றன.
மேலும், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான குறைதீா் முகாமில் வீட்டுமனைப் பட்டா, உதவி உபகரணங்கள், பராமரிப்பு உதவித் தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து அளிக்கப்பட்ட 15 மனுக்கள் பெறப்பட்டதாக கூறினாா்.
இக்கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரா.ரவிக்குமாா், சமூக பாதுகாப்புத் திட்ட தனித்துணை ஆட்சியா் ஜானகி, மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் பி.செண்பகவல்லி உள்ளிட்ட அரசுத் துறை முதன்மை அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.