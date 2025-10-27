முருகன் கோயில்களில் சூரசம்ஹார விழா
சேலம்: கந்தசஷ்டியையொட்டி சேலத்தில் உள்ள முருகன் கோயில்களில் சூரசம்ஹார விழா திங்கள்கிழமை சிறப்பாக நடைபெற்றது.
சேலம் சுகவனேஸ்வரா் கோயிலில் கடந்த 22 ஆம் தேதி சுகவன சுப்பிரமணியருக்கு அபிஷேகம், காப்புக் கட்டுதலுடன் கந்தசஷ்டி விழா தொடங்கியது. இந்த விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹார விழா திங்கள்கிழமை மாலை சிறப்பாக நடைபெற்றது. சூரசம்ஹார விழா கோயிலில் தொடங்கி, ராஜகணபதி கோயில், லட்சுமி நாராணயசுவாமி கோயில், சின்ன கடைவீதி, கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோயில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சூரனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு பக்தி முழக்கங்களை எழுப்பி வழிபட்டனா். தொடா்ந்து, 28 ஆம் தேதி திருக்கல்யாணமும், 29 ஆம் தேதி வசந்த உற்சவமும் நடைபெறுகிறது.
அம்மாப்பேட்டை செங்குந்தா் குமரகுரு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்தசஷ்டியையொட்டி, காலை 6 மணியில் இருந்து 36 முறை கந்தசஷ்டி பாராயணத்தை செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெற்றன. மாலை 4 மணிக்கு மாட வீதியில் சூரசம்ஹார லீலை விநோத காட்சியும், சுவாமிக்கு பட்டாபிஷேகமும், வீரபாகு குதிரை வானகத்தில் உலாவும் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, சூரசம்ஹார விழா நடைபெற்றது. மாலை 6 மணிக்கு சேவல் கொடி, மயில் வாகனத்துடன் ஆறுமுகப்பெருமான் காட்சி அளித்தல், புஷ்பமாரி மொழிதல், தீபாராதனை நடைபெற்றது. இரவு 7 மணிக்கு அபிஷேகம், ஆராதனை, வெள்ளை யானையில் ஆறுமுக சுவாமி ஊா்வலமும் நடைபெற்றது. இதில், அம்மாப்பேட்டை மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து திரளான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு முருகனை வழிபட்டனா்.
இதேபோல, ஊத்துமலை முருகன், குமரகிரி தண்டாயுதபாணி சுவாமி, அடிவாரம் ஆறுபடை முருகன், போ்லாண்ட்ஸ் முருகன், கந்தாஸ்ரமம், முத்துமாலை முருகன் உட்பட மாவட்டத்தில் உள்ள முருகன் கோயில்களில் சூரசம்ஹார விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.