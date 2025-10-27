சேலம்
மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 25,500 கனஅடி
மேட்டூா்: மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து திங்கள்கிழமை காலை விநாடிக்கு 25,500 கனஅடியாக குறைந்தது.
இதையடுத்து அணையிலிருந்து நீா் திறப்பு விநாடிக்கு 25,000 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டது. அணையின் நீா்மட்டம் 8-ஆவது நாளாக 120 அடியாகவும், நீா் இருப்பு 93.47 டி.எம்.சி. யாகவும் உள்ளது.
அணையின் நீா்மின் நிலையங்கள் வழியாக விநாடிக்கு 22,300 கனஅடி வீதமும், உபரிநீா் போக்கி வழியாக விநாடிக்கு 2,700 கனஅடி வீதமும் தண்ணீா் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. கிழக்கு -மேற்கு கால்வாய்ப் பாசனத்துக்கு மேல்மட்ட மதகுகள் வழியாக விநாடிக்கு 500 கனஅடி வீதம் தண்ணீா் திறந்துவிடப்படுகிறது.