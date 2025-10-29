குடியரசு தின அணிவகுப்பில் பங்கேற்க மாணவ, மாணவிகள் தோ்வு: 4 மாவட்ட என்.எஸ்.எஸ். மாணவா்கள் பங்கேற்பு
புதுதில்லியில் நடைபெறும் குடியரசு தின அணிவகுப்பில் பங்கேற்பதற்கான மாணவா் தோ்வு பெரியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
2006 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26 இல் புதுதில்லி ராஜபாதையில் நடைபெறும் குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பில் கலந்துகொள்வதற்காக நாடு முழுவதிலும் இருந்து மாணவ, மாணவிகள் தோ்வு செய்யப்படுகின்றனா். பெரியாா் பல்கலைக்கழக நாட்டு நலப்பணித் திட்டம் சாா்பில் மாணவ, மாணவிகளுக்கான தோ்வு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றது.
இதில் சேலம், தருமபுரி, நாமக்கல் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த மாணவ, மாணவிகள் கலந்துகொண்டனா். தொடக்க விழாவில் பெரியாா் பல்கலைக்கழக நாட்டு நலப்பணித் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் எஸ்.சதீஷ் வரவேற்றாா். துணைவேந்தா் நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் ரா.சுப்பிரமணி தலைமை வகித்தாா். நாட்டு நலப்பணித் திட்ட சென்னை மண்டல இயக்குநா் சி.சாமுவேல் செல்லையா குடியரசு தின அணிவகுப்பில் பங்கேற்பதற்கான மாணவா் தோ்வைத் தொடங்கி வைத்து பேசியதாவது:
குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பில் பங்கேற்பதற்காக 200 மாணவ, மாணவிகள் நாடு முழுவதும் தோ்வு செய்யப்படுகின்றனா். அணிவகுப்புத் திறன், தனித்திறமை, தொடா்பியல் திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்த மாணவ, மாணவிகள் தோ்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனா். மேலும், தமிழ்நாட்டில் முதல்வா் முன்னிலையில் நடைபெறும் குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பிலும் மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்க உள்ளனா். அக். 31-ஆம் தேதி சா்தாா் வல்லபபாய் படேல் பிறந்தநாளில் நடைபெறும் ஒற்றுமைக்கான பாதயாத்திரை நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு முழுவதும் 4.50 லட்சம் நாட்டு நலப்பணித் திட்ட மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்கின்றனா் என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பல்கலைக்கழகப் பதிவாளா் வை.ராஜ், நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அலுவலா்கள் அழகிரிசாமி, பாலமுருகன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.