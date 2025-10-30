உள்கட்சி பிரச்னை 6 மாதங்களில் முடிவுக்கு வரும்
உள்கட்சி பிரச்னை உள்பட அனைத்து பிரச்னைகளும் 6 மாதங்களில் முடிவுக்கு வரும் என பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் நம்பிக்கை தெரிவித்தாா்.
சேலம், ஏற்காடு மலையடிவாரத்தில் உள்ள செட்டிச்சாவடி குப்பைக் கிடங்கை அன்புமணி ராமதாஸ் வியாழக்கிழமை பாா்வையிட்டாா். தொடா்ந்து மாநகராட்சி குப்பை மேட்டை அகற்ற வலியுறுத்தி, அவா் தலைமையில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இதில், செட்டிச்சாவடி குப்பைமேட்டை வேறு பகுதிக்கு மாற்ற வேண்டும், சட்டவிரோதமாக குப்பை எரிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன. பின்னா் அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
சேலம் மாநகராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் செட்டிச்சாவடி பகுதியில் கொட்டப்படுகின்றன. தினமும் 550 டன் கழிவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு இப்பகுதியில் கொட்டப்படுவதால் மாசு தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. குப்பைகளை எரிப்பதால் நச்சுப் பொருள்கள் காற்றில் கலந்து புற்றுநோய் பரவும் நிலை உள்ளது. நவீன தொழில்நுட்பங்கள் வந்துள்ள நிலையில், குப்பைகளைக் கொட்டி எரிப்பது சரியல்ல. இதன் காரணமாக, இப்பகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
இதுதவிர, புற்றுநோய், நுரையீரல் பிரச்னை, சுவாசக் கோளாறு போன்றவற்றால் குழந்தைகள் முதல் முதியவா்கள்வரை பாதிக்கப்படுகின்றனா். செட்டிச்சாவடி குப்பை மேட்டை அகற்றாவிட்டால், மாநகராட்சி மேயா் இல்லம், அலுவலகம், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அலுவலகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குப்பைகளைக் கொட்டி போராட்டம் நடத்துவோம்.
மேட்டூா் உபரிநீா் திட்டத்தை முழுமையாக இன்னும் செயல்படுத்தவில்லை. ஏற்காடு மலையில் இருந்து வீணாகும் தண்ணீரை சேமித்தாலே சேலம் மாவட்டத்துக்கு தண்ணீா் கிடைக்கும். மேட்டூா் அணை கடந்த ஐந்து மாதங்களில் ஏழுமுறை நிரம்பியுள்ளது. சுமாா் 50 டிஎம்சி தண்ணீா் கடலில் கலந்து வீணாகி உள்ளது.
டாஸ்மாக் கடைகளை அகற்ற வேண்டும் என நாங்கள் தொடா்ந்து போராடி வருகிறோம். அதனால்தான் நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகள் அகற்றப்பட்டன. ஆனால், 25 ஆயிரம் சந்துக் கடைகள் உள்ளன. தமிழகத்தில் போதைப் பொருள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது.
வாக்காளா்கள் பட்டியலில் இறந்தவா்களின் பெயா்கள் மற்றும் இரண்டு இடங்களில் பெயா் உள்ளவா்களை கண்டுபிடித்து சரிசெய்ய வேண்டும்.
உள்கட்சி பிரச்னை உள்பட அனைத்துப் பிரச்னைகளும் 6 மாதங்களில் முடிவுக்கு வரும் என்றாா்.
தொடா்ந்து, திருமணிமுத்தாற்றை பாா்வையிட்ட அவா், பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 118-ஆவது ஜெயந்தி விழாவையொட்டி, சேலம் செவ்வாய்ப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
அப்போது, பாமக மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் காா்த்தி, மேட்டூா் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் சதாசிவம், மாநகா் மாவட்டச் செயலாளா் சரவண கந்தன், நிா்வாகி சத்ரியசேகா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.