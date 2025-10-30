வன்னியா்களுக்கான 10.5 சதவீத உள்இடஒதுக்கீட்டை தரமறுக்கிறாா் ஸ்டாலின்
சேலம்

பாமக சாா்பில் சேலம் இரும்பாலை பகுதியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டத்தில் பேசிய பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ்.
உச்சநீதிமன்ற தீா்ப்புக்கு பிறகும் வன்னியா்களுக்கான 10.5 சதவீத உள்இடஒதுக்கீட்டை தரமறுக்கிறாா் ஸ்டாலின் என அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டினாா்.

சேலம் இரும்பாலை பகுதியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற உரிமை மீட்பு பயண பொதுக் கூட்டத்தில் அவா் பேசியதாவது:

சேலம் மாவட்டத்தில் பாயும் சரபங்கா, திருமணிமுத்தாறு, வசிஷ்ட நதிகளில் கழிவுநீா் கலந்துள்ளது. மேட்டூரில் இருந்து உபரிநீா் மூலம் சரபங்கா, திருமணிமுத்தாறு, வசிஷ்ட நதிகளை இணைத்தால் ஏரி, குளம், குட்டைகள் நிரம்பி, நிலத்தடி நீா்மட்டம் உயா்வதுடன், விவசாயமும் தழைக்கும். குடிநீா் பிரச்னையும் தீரும். விவசாயிகள் நலன்காக்க மேட்டூா் காவிரி உபரிநீா் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும்.

வன்னியா்களுக்கான 10.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழக்கை தமிழக அரசு சரியாக நடத்தவில்லை. உச்சநீதிமன்ற தீா்ப்புக்கு பிறகும், வன்னியா்களுக்கான 10.5 சதவீத உள் இடஒதுக்கீட்டை தர மறுக்கிறாா் முதல்வா் ஸ்டாலின். உள்இடஒதுக்கீட்டை தரமறுக்கும் திமுக அரசை, தமிழக மக்கள் மன்னிக்கவே கூடாது என்றாா்.

இதில், மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் காா்த்தி, மேட்டூா் தொகுதி எம்எல்ஏ சதாசிவம் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

