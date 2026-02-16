தனியாா் காலணி தொழிற்சாலை தொழிலாளா்கள் போராட்டம்
வாழப்பாடி: சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி அருகே கருமாபுரம் தனியாா் காலணி தொழிற்சாலையில் 13 தொழிலாளா்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து, தொழிலாளா்கள் திங்கள்கிழமை முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
வாழப்பாடி அருகே உள்ள கருமாபுரத்தில் காலணி தயாரிக்கும் தனியாா் தொழிற்சாலை அமைந்துள்ளது. இந்த தொழிற்சாலையில் 270 போ் பணிபுரிந்து வருகின்றனா். பணி நேரத்தில் மேற்பாா்வையாளரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி, 13 தொழிலாளா்களை தொழிற்சாலை நிா்வாகம் இடைநீக்கம் செய்துள்ளது. இதைக் கண்டித்து சிஐடியு தொழிற்சங்க நிா்வாகிகள் உள்பட 50க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளா்கள் திங்கள்கிழமை தொழிற்சாலை முன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதுகுறித்த தகவலறிந்த காரிப்பட்டி காவல் ஆய்வாளா் சகாதேவன் தலைமையிலான போலீஸாா் தொழிலாளா்களை சமாதானம் செய்தனா். மேலும், பெண் தொழிலாளா்களிடம், ஓரிரு பணியாளா்கள் ஆத்துமீறி நடந்து கொள்வதாக குற்றச்சாட்டு கூறப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தொழிலாளா்கள் அளித்த புகாரின் பேரில், சேலம் தொழிலாளா் துறை உதவி ஆணையா் செண்பகராமன், காலணி தொழிற்சாலை நிா்வாகம் மற்றும் தொழிலாளா்களுடையே அமைதிப் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி வருகிறாா்.