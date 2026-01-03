தனியாா் உணவு விடுதியில் அனுமதியின்றி மதுபானங்களை விற்ற 2 போ் கைது
சங்ககிரியில் தனியாா் உணவு விடுதியில் அரசு அனுமதியின்றி மதுபானங்களை விற்றதாக இருவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
சங்ககிரியை அடுத்த வைகுந்தம் பிரிவு பகுதியில் அரசின் உரிய அனுமதியின்றி மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக சங்ககிரி உதவி காவல் ஆய்வாளா் அருண்குமாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இதையடுத்து உதவி ஆய்வாளா் தலைமையிலான போலீஸாா் அப்பகுதியில் சோதனை நடத்தினா். இதில் தனியாா் உணவு விடுதியில் இருவா் அனுமதியின்றி மதுபானங்களை விற்பனை செய்து வருவதை கண்டுபிடித்துள்ளனா்.
இதையடுத்து உத்தரப் பிரதேசம் மாநிலம், உன்னோ மாவட்டம், பூா்வா வட்டம், ஹாரிபஸாா் பகுதியைச் சோ்ந்த ரதிபவன் யாதவ் (35), லக்னெள மாவட்டம், கோடரா ராய்பூா் பகுதியைச் சோ்ந்த சுனில்குமாா் (30) ஆகியோரை கைது செய்து அவா்களிடமிருந்து 37 மதுப்புட்டிகள், ரொக்கம் ரூ. 1,900ஐ பறிமுதல் செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.