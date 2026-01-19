வழித்தடப் பிரச்னை: கா்ப்பிணியை தாக்கிய இளைஞா் பெற்றோருடன் கைது
ஆட்டையாம்பட்டி: ஆட்டையாம்பட்டி அருகே வழித்தடப் பிரச்னையில் கா்ப்பிணியை தாக்கிய இளைஞா் அவரது பெற்றோருடன் திங்கள்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
ஆட்டையாம்பட்டி அருகே உள்ள நைனாம்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பாஸ்கா். தனியாா் கடையில் மேலாளராக பணிபுரிந்து வரும் இவா், தரண்யாவை (24) காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டாா். தரண்யா தற்போது 7 மாதம் கா்ப்பிணியாக உள்ளாா்.
இந்நிலையில், அப்பகுதியிலேயே உள்ள தரண்யாவின் பெற்றோருக்கும், அருகில் குடியிருக்கும் கோவிந்தராஜ் குடும்பத்துக்கும் பல மாதங்களாக வழித்தடப் பிரச்னை இருந்தாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த 15-ஆம் தேதி தரண்யாவின் தம்பி பூவரசன் அவ்வழியாக சைக்கிளில் சென்றபோது மீண்டும் பிரச்னை எழுந்துள்ளது. இதையடுத்து, தரண்யாவின் தாய்மாமன் சின்ராசுக்கும், கோவிந்தராஜ் குடும்பத்துக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. இதை அறிந்த தரண்யா அங்கு வந்தபோது, கோவிந்தராஜ் மகன் கணபதி (20), தரண்யாவை தாக்கியுள்ளாா்.
இதில் வலி பொறுக்காமல் அலறி துடித்த தரண்யாவின் சத்தத்தைக் கேட்ட அருகில் உள்ளவா்கள் விரைந்து வந்தனா். கூட்டத்தை பாா்த்தவுடன் கோவிந்தராஜ் குடும்பத்தினா் அங்கிருந்து தப்பியோடினா். இதைத் தொடா்ந்து, தரண்யா நைனாம்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
புகாரின் பேரில், ஆட்டையாம்பட்டி காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் கிருஷ்ணன், தானாக்குட்டிபாளையம் அருகே பதுங்கி இருந்த கோவிந்தராஜ், அவரின் மனைவி சித்ரா, மகன் கணபதி ஆகியோரை திங்கள்கிழமை கைதுசெய்து, சேலம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.