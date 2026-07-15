காலி மதுப்புட்டிகளை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி டாஸ்மாக் ஊழியா்கள் உண்ணாவிரதம்

காலி மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தை கடை ஊழியா்களிடம் திணிப்பதை கைவிட்டு, மாற்றுத் திட்டத்தை அரசு அமல்படுத்த வலியுறுத்தி சிஐடியு டாஸ்மாக் ஊழியா்கள் சேலத்தில் புதன்கிழமை உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
சேலம் கோட்டை மைதானத்தில் சிஐடியு டாஸ்மாக் ஊழியா் மாநில சம்மேளனம் சாா்பில் நடைபெற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்துக்கு மாவட்டத் தலைவா் எஸ்.கே. தியாகராஜன் தலைமை வகித்தாா். மாநில துணைச் செயலாளா் செல்வராஜ், சேலம் மாவட்டச் செயலாளா் விஜயகுமாா், தருமபுரி மாவட்டப் பொருளாளா் சி.மணி உள்ளிட்டோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
போராட்டத்தில், தமிழ்நாடு அரசின் டாஸ்மாக் கடைகளில் கடந்த 23 ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வரும் ஊழியா்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், அடிப்படை சம்பளத்துடன் பஞ்சப்படியும் வழங்க வேண்டும், காலி மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் பணியை கடை ஊழியா்களிடம் திணிப்பதை கைவிட வேண்டும், 8 மணி நேர வேலை முறையை உறுதி செய்ய வேண்டும், கடைகளின் விற்பனை அடிப்படையில் ஊழியா்களின் எண்ணிக்கையை நிா்ணயிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
மேலும், தமிழக அரசு இதுவரை 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடியுள்ள நிலையில், பள்ளி, கல்லூரி, வழிபாட்டுத் தலங்கள் அருகே செயல்பட்டு வரும் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மதுபானக் கடைகளையும் அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளில் பணியாற்றிய ஊழியா்களுக்கு மாற்றுப் பணி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்கள் வலியுறுத்தினா்.
இதில் சிஐடியு வேலூா் மாவட்டச் செயலாளா் கே.கருணன், திருவண்ணாமலை மாவட்டச் செயலாளா் டி. செல்வகுமாா், மாநில துணைச் செயலாளா் வி. ஜெயராமன், பி. சக்கரவா்த்தி உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
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