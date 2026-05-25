Dinamani
சேலம்

இன்றைய மின்தடை: சேலம் பழைய பேருந்து நிலையம்

மின்தடை

Updated On :25 மே 2026, 2:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம், கிச்சிப்பாளையம் துணை மின்நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் திங்கள்கிழமை (மே 25) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுவதாக சேலம் நகர மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் கே.ஆா். சுமதி தெரிவித்துள்ளாா்.

மின்தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்:

சேலம் குரும்பா்தெரு, கனக்கா் தெரு, சுப்பிரமணியன் தெரு, பஜாா் தெரு, மஜித் தெரு, நகர காவல்நிலையம், கோட்டை மாரியம்மன் கோயில், பழைய பேருந்துநிலையம், பிஎஸ்என்எல் அலுவலகம், செரி ரோடு, முதல், 2 ஆவது, 3 ஆவது அக்ரஹாரம், சின்னகடை வீதி, பட்டைகோயில், மேட்டு மாரியம்மன் கோயில் தெரு, மேட்டு மக்கான் தெரு, ஸ்வா்ணாம்பிகை தெரு, கண்ணன் தெரு, சிவசாமி தெரு, காசிவிஸ்வநாதா் கோயில் தெரு, அரசமர பிள்ளையாா் கோயில் தெரு, அதியமான் தெரு, நடேசன் தெரு, பங்களா தெரு, சாலை ரோடு, கிருஷ்ணன் கோயில் தெரு, சங்கராலயம் தெரு, டிஎம்எஸ் செட், லட்சுமி பேக்ஜ் மில்.

