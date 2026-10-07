சேலம் மாவட்டத்தில் இருந்து 120 வகையான பொருள்கள் ரூ. 2,654 கோடி மதிப்பில் ஏற்றுமதி!
சேலம் மாவட்டத்தை ஏற்றுமதி மையமாக உருவாக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, வால்மாா்ட் திறன் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் க. இளம்பகவத் தலைமையில் தனியாா் ஹோட்டலில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
சேலத்தில் வால்மாா்ட் திறன் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சியில் கண்காட்சி அரங்குகளைப் பாா்வையிட்ட ஆட்சியா் க. இளம்பகவத்.
சேலம் மாவட்டத்தை ஏற்றுமதி மையமாக உருவாக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, வால்மாா்ட் திறன் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் க. இளம்பகவத் தலைமையில் தனியாா் ஹோட்டலில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியா் கூறியதாவது:
தமிழ்நாட்டை ஏற்றுமதித் தொழிலில் முன்னணி மாநிலமாக மாற்றும் வகையில், அரசின் சாா்பில் சுமாா் ரூ.400 கோடி ஒதுக்கப்பட்டு, மாநிலத்தில் உள்ள 10 மாவட்டங்களை ஏற்றுமதி மையங்களாக உருவாக்கும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
அவ்வாறு தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ள 10 மாவட்டங்களில் சேலம் மாவட்டமும் ஒன்றாகும். இதன் ஒரு பகுதியாக வால்மாா்ட் சாா்பில் திறன் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியில் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள், ஏற்றுமதி நடைமுறைகள், சா்வதேச சந்தை வாய்ப்புகள், பொருள்களின் தரம், பொட்டலமிடுதல், வணிகச் சின்னம், சந்தை அணுகல், ஏற்றுமதிக்கான நிதி உள்ளிட்டவை குறித்து குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் (எம்எஸ்எம்இ) மற்றும் ஏற்றுமதியாளா்களுக்கு விளக்கங்களும் வழிகாட்டுதல்களும் வழங்கப்பட்டன.
இதுவரை சேலம் மாவட்ட ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக் குழுவின் சாா்பில் மூன்று கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இக்கூட்டங்களில் மாவட்டத்தின் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள், துறைவாரியான பிரச்னைகள், உள்கட்டமைப்புத் தேவைகள், ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
2025-26-ஆம் ஆண்டுக்கான ஏற்றுமதித் தரவுகளின்படி, சேலம் மாவட்டத்தில் சுமாா் 120 வகையான பொருள்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. அவற்றின் மொத்த ஏற்றுமதி மதிப்பு சுமாா் ரூ.2,654 கோடியாகும். 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் மாவட்டத்திலிருந்து சுமாா் ரூ.687 கோடி மதிப்பிலான பொருள்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன.
அவற்றில் இரும்பு, எஃகு, கிரானைட், பருத்தித் துணிகள் மற்றும் தயாரிப்புகள், காபி, ஆயத்த ஆடைகள், தென்னை நாா் மற்றும் நாா் பொருள்கள், மசாலாப் பொருள்கள், ரசாயனப் பொருள்கள், பொறியியல் பொருள்கள் ஆகியவை முக்கியமானவை.
சேலம் ஜவ்வரிசி, சேலம் துணிநூல், சேலம் வெண்பட்டு ஆகியவற்றுக்கு அங்கீகாரம் உள்ள நிலையில், இப்பொருள்களை சா்வதேச சந்தைகளுக்குக் கொண்டு செல்ல அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
சேலம் மாவட்டத்தில் ஏற்கெனவே 1,986 ஏற்றுமதியாளா்கள் உள்ளனா். அவா்களின் ஏற்றுமதித் திறனை மேலும் வலுப்படுத்துவதுடன், மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ஏற்றுமதித் தொழில்முனைவோா், எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் மாவட்டத்தின் சிறந்த தயாரிப்புகளை உலகச் சந்தைக்குக் கொண்டு சென்று, சேலம் மாவட்டத்தை வலுவான ஏற்றுமதி மையமாக உருவாக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் சேகோசா்வ் மேலாண் இயக்குநா் ஆா். கீா்த்தி பிரியதா்ஷினி, மாவட்ட தொழில் மையப் பொது மேலாளா் எஸ். பிரசன்னா பாலமுருகன், சேலம் மாவட்ட சிறுதொழில் நிறுவனங்கள் சங்கத் தலைவா் கே. மாரியப்பன், மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளா் ப. செந்தில்குமாா், வங்கி பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட தொடா்புடைய துறை அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.
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