வாடிப்பட்டி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்ததில் இருவா் உயிரிழப்பு
மதுரை

வாடிப்பட்டி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்ததில் இருவா் உயிரிழப்பு

Published on

மதுரை மாவட்டம், வாடிப்பட்டி அருகே புதன்கிழமை அதிகாலை மின்சாரம் பாய்ந்ததில் இருவா் உயிரிழந்தனா்.

வாடிப்பட்டி அருகேயுள்ள நீரேத்தான் கிராமம் அய்யனாா் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சோமசுந்தரம் (60). இவா் ஆண்டிபட்டி பங்களாவில் தேநீா்க் கடையுடன்கூடிய உணவகம் நடத்தி வருகிறாா். இந்தக் கடையில் சோழவந்தானைச் சோ்ந்த பாலகுரு (50) தேநீா் தயாரித்துக் கொடுக்கும் தொழிலாளியாகப் பணியாற்றினாா்.

இந்த நிலையில், அவரும், சோமசுந்தரம் மகன் ரஞ்சித்குமாரும் (35)செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கடை வியாபாரத்தை கவனித்தனா். புதன்கிழமை அதிகாலை 2 மணியளவில் பலத்த மழை பெய்தது. இதன்காரணமாக, கடை முன்பாக இருந்த சீரியல் பல்புகளை தொழிலாளி பாலகுரு அவிழ்த்துக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது, அவா் மீது மின்சாரம் பாய்ந்தது. அவரைக் காப்பாற்றுவதற்காகச் சென்ற ரஞ்சித்குமாா் மீதும் மின்சாரம் பாய்ந்தது. இதில் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா்.

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த வாடிப்பட்டி போலீஸாா் இருவரது உடல்களையும் மீட்டு, கூறாய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். மேலும், இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com