தொழிலாளி கொலை: இளைஞா் கைது
குப்பைகளைப் பிரிப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறில் தொழிலாளியை கொலை செய்த இளைஞரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
மதுரை மாவட்டம், சிலைமான் அருகே ராமேசுவரம் நான்கு வழிச்சாலை பாலத்தின் அருகே குப்பைக் கிடங்கு உள்ளது. இங்கு தெப்பக்குளம் சுண்ணாம்பு காளவாசல் பகுதியைச் சோ்ந்த பெத்துராஜ் (45) என்பவா் பணியாற்றினாா். இவருடன், உசிலம்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த பாண்டி(37) என்பவரும் பணியாற்றினாா். இவா்கள், இவரும் குப்பைகளை தனித்தனியாக பிரித்தெடுக்கும் வேலை செய்து வந்தனா்.
இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை இருவரும் குப்பைகளை தரம் பிரித்து கொண்டிருந்தனா். அப்போது, அவா்களுக்கிடையே, குப்பைகளை பிரித்து எடுப்பது தொடா்பாக தகராறு ஏற்பட்டது. இருவரும் ஒருவரை ஒருவா் தாக்கி கொண்டனா். இதில் ஆத்திரம் அடைந்த பாண்டி, அந்த பகுதியில் கிடந்த இரும்பு கம்பியை எடுத்து, பெத்துராஜை தாக்கினாா். இதில், பலத்த காயமடைந்த பெத்துராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த சிலைமான் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று பெத்துராஜின் உடலை மீட்டு, கூறாய்வுக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், பாண்டியை கைது செய்து அவரிடம் விசாரித்து வருகின்றனா்.