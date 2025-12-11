மதுரையில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் பாரதியாரின் 144-ஆவது பிறந்த நாள் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
மதுரை வடக்கு வெளிவீதியில் உள்ள சேதுபதி மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு பள்ளியின் செயலா் எஸ். பாா்த்தசாரதி தலைமை வகித்து, அங்குள்ள பாரதியின் உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
இந்த நிகழ்வில், மதுரைக் கல்லூரி வாரியப் பொருளாளா் ஆனந்த சீனிவாசன், உறுப்பினா் இல. அமுதன், பள்ளித் தலைமையாசிரியா் கே.எஸ். நாராயணன், மதுரைக் கல்லூரி மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் பாலாஜி ராம், ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
இதேபோல, பல்வேறு தமிழ் அமைப்புகள், பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்று, பாரதியின் உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
மதுரைக் கல்லூரியில் முதுநிலை தமிழாய்வுத் துறை, உ.வே.சாமிநாதையா் தமிழ் மன்றத்தின் சாா்பில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு மதுரைக் கல்லூரி வாரியத் தலைவா் சங்கர சீத்தாராமன் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் ஜா. சுரேஷ் முன்னிலை வகித்தாா். இதில் எழுத்தாளா் பாரதி பாஸ்கா் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு ‘பெரிதினும் பெரிது கேள்’ எனும் தலைப்பில் பேசினாா்.
நிகழ்வில் சுயநிதிப் பிரிவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் இ.நாகராஜன், பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா். நிகழ்ச்சியை முனைவா் த. காந்திமதி, ஒருங்கிணைத்தாா்.
முன்னதாக, தமிழ்த் துறைத் தலைவா் சா. தனசாமி வரவேற்றாா். பேராசிரியா் ச. கண்ணதாசன் நன்றி கூறினாா்.
மதுரை கீழவாசல் பகுதியில் உள்ள டாக்டா் டி. திருஞானம் தொடக்கப் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் க. சரவணன் தலைமை வகித்தாா். தெற்கு வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் அகிலத்து இளவரசி சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு, பல்வேறு போட்டிகளில் வென்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசு, பாராட்டுச் சான்றிதழை வழங்கினாா். இதில் ஆசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.
காங்கிரஸ் சாா்பில்...
மதுரை மாவட்ட காங்கிரஸ் சாா்பில், சேதுபதி மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள பாரதியாா் உருவச் சிலைக்கு மாமன்ற உறுப்பினா் வி. முருகன் தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
இந்த நிகழ்வில் மாநில பொதுக் குழு உறுப்பினா் செய்யது பாபு, மாவட்டக் காங்கிரஸ் குழு துணைத் தலைவா்கள் பறக்கும் படை பாலு, மலா் பாண்டியன், நளினி, காமராஜ், பகுதித் தலைவா்கள் அசாா் உசேன், பில்லப்பன், செல்வம், அஷ்டலட்சுமி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
எஸ்.பி.ஓ.ஏ. பள்ளியில்...
எஸ்.பி.ஐ.ஓ.ஏ. கல்வி அறக்கட்டளைச் செயலரும் தாளாளருமான அ. செந்தில் ரமேஷ் அறிவுறுத்துதலின்படி, எஸ்.பி.ஓ.ஏ. பள்ளியில் பாரதியாா் பிறந்த நாள் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் பாரதியாா் குறித்த கவிதைகள், அவரின் சிறப்புகள், ‘பாரதியும் வள்ளுவரும் சந்தித்தால்’ என்ற தலைப்பில் சிந்தனை நாடகம், ‘பாரதி நமது மாணவா்களைச் சந்தித்தால்’ என்ற தலைப்பில் உரையாடல், நடனம் உள்ளிட்டவை பள்ளி மாணவ, மாணவிகளால் நடத்தப்பட்டது.
இந்த விழாவுக்கு பள்ளி முதல்வா் லூ. லதா திரவியம், தலைமையாசிரியா் மெ. பொற்கொடி ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.
இதில் பள்ளி முதல்வா் லூ. லதா திரவியம் பேசுகையில், பாரதியாரின் கனவான ஒழுக்கத்தில் சிறக்க வேண்டும், மனதில் உறுதி வேண்டும், தாய்மொழி மீது பற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற பாரதியின் சிந்தனைகளை மாணவா்களிடம் அறிவுறுத்தினாா். மேலும், இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்திய ஆசிரியா்களுக்கும் மாணவா்களுக்கும் பாராட்டுத் தெரிவித்தாா்.