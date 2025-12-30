தேசிய அளவிலான ஹாக்கி போட்டி: ஜி.கே.மோட்டாா்ஸ் அணி சாம்பியன்
மதுரை: மதுரை மாவட்டம், வாடிப்பட்டியில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான ஹாக்கி போட்டியில், மதுரை ஜி.கே. மோட்டாா்ஸ் அணி சாம்பியன் கோப்பையை வென்றது.
வாடிப்பட்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில்
ராஜா ஹாக்கி அகாதெமி, எவா் கிரேட் ஹாக்கி கிளப் இணைந்து ஏ. ஆா். எஸ். டிராபி -2025, ஹாக்கி தந்தை எல்.ராஜூ, உதவி மின் பொறியாளா் வீராசாமி ஆகியோா் நினைவாக தேசிய அளவிலான ஹாக்கி போட்டியை அண்மையில் நடத்தியது.
இந்தப் போட்டியில் தமிழகம், கேரளம், கா்நாடகம், ஆந்திரம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களைச் சோ்ந்த 12 அணிகள் பங்கேற்று விளையாடின. இறுதிப் போட்டியில், மதுரை ஜி.கே மோட்டாா்ஸ் அணி, சென்னை சிட்டி போலீஸ் அணியை 2:1என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தையும், சுழல் கோப்பை, ரொக்கப் பணம் ரூ.50 ஆயிரத்தையும் பெற்றது.
இரண்டாம் பரிசை சென்னை சிட்டி போலீஸ் அணியும், மூன்றாம் பரிசை பெங்களூரு எஸ்.டி.சி. அணியும், நான்காம் பரிசை புதுச்சேரி குருவி நத்தம் அணியும் பெற்றன.
போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணியினருக்கு பரிசளிப்பு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது. இந்த விழாவுக்கு இந்திய ஹாக்கி அணி பயிற்சியாளா் சி.ஆா்.குமாா் தலைமை வகித்தாா். தொழிலதிபா் தங்கராஜ், ராஜன் மருத்துவமனை நிா்வாக இயக்குநா் மெல்வின், இந்தியன் வங்கி மண்டல மேலாளா் பாலசுப்பிரமணியன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
ஏ.ஆா்.எஸ். ஸ்டீல்ஸ் நிறுவனத்தின் துணை இயக்குநா் பிரபு சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு வென்ற அணியினருக்கு பரிசு, சுழல் கோப்பை ஆகியவற்றை வழங்கினாா்.
இதில், தாய் பள்ளி நிா்வாகி எஸ்.வி. காந்தி, எவா்கிரேட் ஹாக்கி சங்கச் செயலா் சிதம்பரம், உடற்கல்வி ஆசிரியா் சுரேஷ், இந்தியன் வங்கி மேலாளா் கமலக் கண்ணன், மதுரை மாவட்ட ஹாக்கி சங்கத் தலைவா் ஏ.ஜி. கண்ணன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக, இந்திய ஹாக்கி அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ராஜா வரவேற்றாா். ராஜா அகாதெமி துணைத் தலைவா் தம்பிதுரை நன்றி கூறினாா்.