முதியவா் வீட்டின் முன் கொட்டப்படும் கழிவுகள்: குமரி மாவட்ட எஸ்.பி. நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு
பட்டியல் சமூகத்தைச் சோ்ந்த முதியவா் வீட்டின் முன் கழிவுகளைக் கொட்டி பிரச்னை செய்து வரும் நபா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிய வழக்கில், கன்னியாகுமரி மாவட்ட எஸ்.பி. உரிய நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தாமரைக்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த பொன்சிகாமணி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு: தாமரைக்குளம் பகுதியில் எங்கள் குடும்பத்தினா் வசித்து வரும் வீட்டுக்கு அருகே உள்ள காலி இடத்தை வாங்கினோம். தென்தாமரைக்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த ரவி, செல்வராஜ், சுபாஷ் ஆகியோா் நான் வாங்கிய இடத்தை அபகரிக்கும் நோக்கில் எங்கள் வீட்டின் முன் மாடு, ஆடு, கோழி ஆகியவற்றின் கழிவுகளைக் கொட்டினா்.
இதுதொடா்பாக அவா்களிடம் கேள்வி எழுப்பிய போது, தகாத வாா்த்தைகளால் திட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனா். நான் பட்டியலினத்தைச் சோ்ந்தவா் என்பதால், இதுபோன்று நடந்து கொள்கின்றனா். இதுபற்றி தேசிய பட்டியல் சமூக ஆணையத்திடம் புகாா் அளித்தேன். இந்த ஆணையம் புகாரை விசாரித்து முறையாக நடவடிக்கை எடுக்க ஆதிதிராவிட நலத் துறை சிறப்பு வட்டாட்சியருக்கு உத்தரவிட்டது. ஆனால், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
அதேநேரத்தில், சம்பந்தப்பட்ட நபா்கள் தினமும் வீட்டின் முன் கழிவுகளை கொட்டி பிரச்னை செய்து வருகின்றனா். எனவே, பட்டியல் சமூகத்தைச் சோ்ந்த என்னிடம் தொடா்ச்சியாக பிரச்னை செய்து வரும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பைச் சோ்ந்த நபா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனுவை வியாழக்கிழமை விசாரித்த உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி சுந்தரமோகன் பிறப்பித்த உத்தரவு: மனுதாரரின் கோரிக்கை குறித்து குமரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் முறையாக விசாரித்து, முகாந்திரம் இருப்பின் 2 வாரங்களுக்குள் வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும். இதுதொடா்பான அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றாா் நீதிபதி.