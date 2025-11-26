சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: 3 மாதங்களுக்குள் முடிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
மதுரை: சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கை மூன்று மாதங்களுக்குள் முடிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சாத்தான்குளத்தைச் சோ்ந்தவா் ஜெயராஜ். இவரது மகன் பென்னிக்ஸ். இவா்கள் சாத்தான்குளத்தில் கைப்பேசி கடை நடத்தி வந்தனா். கரோனா பெருந்தொற்று பொதுமுடக்கத்தின் போது, கட்டுப்பாட்டு நேரத்தைத் தாண்டி கடையை திறந்துவைத்திருந்ததாகத் தந்தை, மகனை போலீஸாா் விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனா்.
அப்போது, இவா்களை போலீஸாா் கடுமையாகத் தாக்கியதில், பலத்த காயமடைந்த இருவரும் உயிரிழந்தனா். இதுதொடா்பாக சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தின் அப்போதைய ஆய்வாளா் ஸ்ரீதா், உதவி ஆய்வாளா்கள் பாலகிருஷ்ணன், ரகு, கணேஷ் உள்பட 9 பேரை சிபிஐ போலீஸாா் கைது செய்து, மதுரை மத்திய சிறையில் அடைத்தனா்.
இந்த வழக்கு மதுரை மாவட்ட முதலாவது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த வழக்கு விசாரணையை விரைவில் முடிக்கக் கோரி, ஜெயராஜின் மனைவி ஜெயராணி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மனு தாக்கல் செய்தாா்.
இந்த மனுவை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம் சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கு விசாரணையை 6 மாதங்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில், விசாரணையை முடிக்க மேலும் 6 மாதங்கள் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் சாா்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுவை புதன்கிழமை விசாரித்த உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி முரளிசங்கா் பிறப்பித்த உத்தரவு:
சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு விசாரணையை முடிப்பதற்கு 6 மாதங்கள் கால அவகாசத்தை விசாரணை நீதிமன்றம் கோரியுள்ளது. 6 மாதங்கள் கால அவகாசம் வழங்க இயலாது. இந்த வழக்கை விசாரணை நீதிமன்றம் 3 மாதங்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என்றாா் நீதிபதி.