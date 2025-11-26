மாநில அளவிலான பூப்பந்து போட்டியில் வென்ற மாணவா்களுக்கு பாராட்டு
மதுரை: மாநில அளவிலான பூப்பந்து, ஸ்கேட்டிங் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வென்ற மாணவ, மாணவிகளை மதுரை மாநகராட்சி ஆணையா் சித்ரா விஜயன் புதன்கிழமை பாராட்டினாா்.
தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 19 வயதுக்குள்பட்ட மாணவா்களுக்கான மாநில அளவிலான பூப்பந்து குழு விளையாட்டுப் போட்டி அண்மையில் நடைபெற்றது.
இந்தப் போட்டியில், மதுரையில் உள்ள திரு.வி.க. மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் குழு வெற்றி பெற்று, முதல் இடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கம் பெற்றது. இதேபோல, சென்னையில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான ஸ்கேட்டிங் விளையாட்டுப் போட்டியில் மேலவாசல் தொடக்கப் பள்ளி மாணவி செல்வி ஷாசினிஸ்ரீ முதல் இடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கம் பெற்றாா்.
விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வென்ற மாணவா்களை மதுரை மாநகராட்சி அண்ணா மாளிகைக் கூட்டரங்கில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்வில், மாநகராட்சி ஆணையா் சித்ரா விஜயன் சான்றிதழ்களை வழங்கிப் பாராட்டினாா்.
இதில், மாநகராட்சி கல்வி அலுவலா் க. மோகன், பள்ளித் தலைமை ஆசிரியை சந்தான லட்சுமி, உடல் கல்வி இயக்குநா் நரேஷ், உடல் கல்வி ஆசிரியா் ஜெயமுருகன், பள்ளி ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.