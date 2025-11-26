வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி சவுக்கு சங்கா் மனு: பழனிசெட்டிப்பட்டி காவல் ஆய்வாளா் பதிலளிக்க உத்தரவு
மதுரை: சவுக்கு சங்கா் மீதான வழக்கை ரத்துச் செய்யக் கோரிய மனு குறித்து, தேனி மாவட்டம், பழனிசெட்டிப்பட்டி காவல் ஆய்வாளா் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சென்னையைச் சோ்ந்த யூடியூபா் சவுக்கு சங்கா் உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
சமூக வலைதளத்தில் பெண் காவலா்கள் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக கோவை போலீஸாா் என் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இந்த வழக்கில் தேனி தனியாா் தங்கும் விடுதியில் தங்கியிருந்த போது, என்னை கோவை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
அப்போது, கைது செய்ய வந்த போலீஸாரை தகாத வாா்த்தைகளில் திட்டியதாகவும், காவல் ஆய்வாளரை கீழே தள்ளியதாகவும், விடுதி அறையில் 409 கிராம் கஞ்சா வைத்திருந்ததாகவும், பின்னா், எனது வீட்டிலிருந்து 2.6 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்ததாகவும் என் மீது தேனி மாவட்டம், பழனிசெட்டிப்பட்டி போலீஸாா் தனி வழக்குப் பதிவு செய்து, அந்த வழக்கிலும் கைது செய்தனா்.
நான் சமூக வலைதளங்களில் பொதுநலன் சாா்ந்த பல்வேறு கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகிறேன். இதற்காக என்னை பழிவாங்கும் நோக்கில் என் மீது கஞ்சா வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா். நான் தங்கியிருந்த விடுதியில் கண்காணிப்புக் கேமராக்கள் முறையாக இயங்கவில்லை. இதனால் காவல் துறை மீது கூடுதல் சந்தேகம் ஏற்படுகிறது.
எனவே, மதுரை போதைப்பொருள் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள என் மீதான கஞ்சா வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும். விசாரணைக்கு நேரில் முன்னிலையாக விலக்கு வழங்கி உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனுவை விசாரித்த உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி சுந்தா்மோகன் செவ்வாய்க்கிழமை பிறப்பித்த உத்தரவு :
மனு தொடா்பாக பழனிசெட்டிப்பட்டி காவல் ஆய்வாளா் பதிலளிக்க வேண்டும். வழக்கு விசாரணை ஒரு வார காலத்துக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றாா் நீதிபதி.