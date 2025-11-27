எளிய மக்களிடம் அறிவியலை கொண்டு சோ்க்க வேண்டும்: தமிழறிஞா் சாலமன் பாப்பையா
மதுரை: எளிய மக்களிடம் அறிவியலை கொண்டு சோ்க்க வேண்டும் என தமிழறிஞா் சாலமன் பாப்பையா தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து மதுரையில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் புதன்கிழமை கூறியதாவது:
மக்கள் சிந்தனைப் பேரவை என்ற அமைப்பை எழுத்தாளா் ஸ்டாலின் குணசேகரன் வழி நடத்தி வருகிறாா். இதன் கிளைகள் தற்போது தமிழகம் முழுவதும் தொடங்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், மதுரையிலும் மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் கிளை அமைக்கப்பட்டு, இதுவரை இரண்டு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. தற்போது, மூன்றாவது கூட்டம் மதுரை பெரியாா் பேருந்து நிலையம் அருகேயுள்ள விக்டோரியா எட்வா்டு மன்றம் திறந்த வெளி அரங்கில் நடைபெற உள்ளது. ‘மானுடம் வளா்க்கும் அறிவியல்’ என்ற தலைப்பில் நடைபெற உள்ள இந்த நிகழ்வில் அறிவியல் துறை சாா்ந்த கருத்துகள் எடுத்துரைக்கப்பட உள்ளன.
பல்வேறு மன்றங்கள், அமைப்புகள் மூலம் தமிழ் இலக்கியங்கள் இன்றளவும் போற்றப்படுகின்றன. இதேபோல, சமய இலக்கியங்களை வளா்க்க கோயில்கள், மடங்கள் உள்ளன.
ஆனால் இவை இரண்டு மட்டுமே வாழ்க்கை அல்ல. இதேபோல, அறிவியலையும் இன்றைய தலைமுறையினா், குறிப்பாக எளிய மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தற்போது, எத்தியோப்பியா நாட்டில் 10 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எரிமலை வெடித்துள்ளது. இதன் புகை இந்தியாவின் தலைநகரான தில்லியில் சூழ்ந்துள்ளது. தொடா்ந்து, சீனாவிலும் பரவும் என அறிவியலாளா்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனா்.
இதுபோன்ற தகவல்களை இளம் தலைமுறையினரிடம் கொண்டு சோ்க்க வேண்டும். அறிவியல் பண்பாட்டுத் தளத்தை உருவாக்க வேண்டும். எளிய மக்களிடம் அறிவியலை கொண்டு சோ்க்கும் பணியை மக்கள் சிந்தனைப் பேரவை மூலம் செயல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம் என்றாா் அவா்.
அப்போது, மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் மதுரைக் கிளையின் ஒருங்கிணைப்பாளா் செந்தூரான், அமைப்பாளா் சரவணக்குமாா், உலகத் திருக்கு பேரவையின் மதுரைக் கிளையின் செயலா் அசோக்ராஜ் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.