நகராட்சிகளில் பணி நியமன முறைகேட்டுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிய வழக்கு: உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமா்வுக்கு மாற்றம்
மதுரை: நகராட்சி நிா்வாகம், குடிநீா் வழங்கல் துறையில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பியதில் நடைபெற்ற முறைகேடு குறித்து வழக்குப் பதியக் கோரிய மனுவை சென்னை உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமா்வுக்கு மாற்றி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.
மதுரை மாவட்டம், கள்ளிக்குடியைச் சோ்ந்த ஆதிநாராயணன் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
நகராட்சி நிா்வாகம், குடிநீா் வழங்கல் துறையில் கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு 2,538 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டன. அப்போது லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டு பணியாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டதாக புகாா் எழுந்தது. இதில் சுமாா் ரூ. 250 கோடிக்கு மேல் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளது.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் அமலாக்கத் துறை விசாரணை நடத்தியதுடன் இதுதொடா்பாக தமிழக டிஜிபி வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்க வேண்டும் என கடிதம் எழுதியது. ஆனால், முறைகேடுகள் புகாா் தொடா்பாக தமிழக டிஜிபி முதல் தகவல் அறிக்கையை இதுவரை பதிவு செய்யவில்லை. எனவே, பண மோசடி தடுப்புச் சட்டம், ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து விசாரணையை தொடங்க உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரியிருந்தாா்.
இந்த மனு நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், குமரப்பன் அமா்வில் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரா் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா் முன் வைத்த வாதம்:
கடந்த 2024- 2025- ஆம் ஆண்டு நகராட்சி துறையில் காலிப் பணியிடங்களுக்கான நியமனங்களில் பல கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடைபெற்ாக அமலாக்கத் துறை தமிழக டிஜிபிக்கு கடிதம் அனுப்பியது. இதுவரை அந்தக் கடிதம் தொடா்பாக எந்தவொரு விசாரணையும் நடத்தப்பட வில்லை. எனவே, இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்றாா். அப்போது நீதிபதிகள் குறுக்கிட்டு, இந்தக் கடிதம் யாா், யாருக்கு எழுதியது? கடிதத்தின் கடைசியில் யாருடைய கையொப்பமும் இடம் பெறவில்லையே? இந்த ரகசிய அறிக்கை எப்படி மனுதாரருக்கு கிடைத்தது? எனக் கேள்வி எழுப்பினா். மனுதாரா் தரப்பில், சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக பகிரப்பட்டது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள், இந்த முழு அறிக்கையும் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டதா? எந்த சமூக வலைதளத்தில் பகிரப்பட்டது எனக் குறிப்பிடப்பட வில்லையே என்றனா்.
அப்போது, தமிழக அரசு சாா்பில் குறுக்கிட்ட வழக்குரைஞா் ராமன் முன் வைத்த வாதம்:
மனுதாரா் சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளி. இவா் மீது 27 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன. அதில், 3 கொலை வழக்குகள், 3 கொலை முயற்சி வழக்குகள் ஆகும். இந்த நிலையில், அமலாக்கத் துறை அரசுக்கு அனுப்பிய ரகசிய கடிதம் மனுதாரருக்கு எவ்வாறு கிடைத்தது என்பது குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும். எனவே அவா் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடாது. மேலும், இதே கோரிக்கையுடன் சென்னை உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமா்வு முன் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. விசாரணை செய்த நீதிமன்றம் அரசு தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது. எனவே, இந்த மனுவை சென்னை உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமா்வுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
இதேகோரிக்கையுடன் சென்னை உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமா்வு முன் வழக்கு தாக்கலாகி உள்ளது. எனவே, இந்த மனுவை அந்த வழக்கோடு சோ்த்து பட்டியலிட வேண்டும். இந்த மனு சென்னை உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமா்வுக்கு மாற்றப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.