பழனி கோயிலுக்கு நிலம் கையகப்படுத்தும் பணி: நிா்வாக நிதியைப் பயன்படுத்த இடைக்காலத் தடை
மதுரை: திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி கோயிலுக்கு வரும் பக்தா்களுக்கான அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தும் வகையில் நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு இந்து சமய அறநிலையத் துறை நிா்வாக நிதியிலிருந்து ரூ.58.54 கோடியை விடுவிக்க பிறப்பித்த அரசாணைக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சென்னை மயிலாப்பூரைச் சோ்ந்த டி.ஆா். ரமேஷ் உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி கோயிலுக்கு வரும் பக்தா்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்த பழனி பகுதியில் தனியாருக்குச் சொந்தமான 58.77 ஏக்கா் நிலம் கையகப்படுத்தப்படவுள்ளது. இதற்கான செலவுத் தொகை ரூ.58.54 கோடியை இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் நிா்வாக நிதியிலிருந்து எடுக்க அனுமதி வழங்கி அறநிலையத் துறை அரசாணை பிறப்பித்தது.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை நிா்வாக நிதி என்பது தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோயில்களிலிருந்து ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் நிதிகளின் தொகுப்பு ஆகும். இந்த நிதியை அறநிலையத் துறை ஆணையா், இணை ஆணையா், துணை ஆணையா், செயல் அலுவலா்கள், ஊழியா்களின் ஊதியம், அறநிலையத் துறை அலுவலகங்களின் செலவுக்குத்தான் எடுக்க முடியும்.
இந்த நிதியை நிலம் வாங்குவது உள்பட வேறு எதற்காகவும் பயன்படுத்த முடியாது. அவ்வாறு பயன்படுத்துவது இந்து மக்கள் மீது விதிக்கப்படும் வரியாகக் கருதப்படும்.
எனவே, பழனி பகுதியில் 58.77 ஏக்கா் நிலம் கையகப்படுத்த இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் நிா்வாக நிதியிலிருந்து ரூ.58.54 கோடியை விடுவிக்க அனுமதி வழங்கி பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும். அதுவரை இந்த அரசாணையை செயல்படுத்த இடைக்காலத் தடை விதித்து உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனுவை வியாழக்கிழமை விசாரித்த உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், குமரப்பன் அமா்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
பழனி கோயிலைச் சுற்றியுள்ள நிலங்களைக் கையகப்படுத்த இந்து சமய அறநிலையத் துறை நிா்வாக நிதியைப் பயன்படுத்த இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்படுகிறது. இந்த மனு ஏற்கெனவே இதுபோன்ற வழக்கு நிலுவையில் உள்ள விசாரணை அமா்வுக்கு மாற்றப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.