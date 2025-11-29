இரண்டாவது நாளாக தொடா் மழை
மதுரை மாவட்டத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் இரண்டாவது நாளாக சனிக்கிழமை தொடா் மழை பெய்தது.
வங்கக் கடலில் உருவான புயல் காரணமாக, மதுரை மாவட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை முதல் தொடா் மழை பெய்து வருகிறது. சனிக்கிழமை காலை 6 மணியுடன் முடிவடைந்த 24 மணி நேரத்தில் மாவட்டத்தில் அதிகளவாக சிட்டம்பட்டியில் 25.2 மி.மீ. மழை பதிவானது. மற்ற பகுதிகளின் மழையளவு (மி.மீட்டரில்) :
தனியாமங்கலம்- 12, மதுரை வடக்கு - 11.2, ஆண்டிப்பட்டி, எழுமலை - 10.4, மேலூா் - 9.2, தல்லாகுளம், கள்ளந்திரி- 9, பேரையூா் - 8.4, பெரியபட்டி, புலிப்பட்டி- 8.2, மதுரை விமான நிலையம் - 7.6, வாடிப்பட்டி, உசிலம்பட்டி- 7, மேட்டுப்பட்டி- 6.2, விரகனூா்- 5.2, திருமங்கலம்- 4.2, சாத்தையாறு அணை- 4, கள்ளிக்குடி- 2.6.
இரண்டாம் நாளாக சனிக்கிழமை அதிகாலை முதல் இரவு வரை இடைவிடாமல் லேசான மழை பெய்தது. அவ்வப்போது மிதமான மழை பெய்தது. இருப்பினும், குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பலத்த மழையில்லை. இரு நாள்களாக நீடித்த தொடா் மழை காரணமாக சனிக்கிழமை பகல் நேரத்திலேயே குளிா்ந்த தட்பவெப்பம் நிலவியது.