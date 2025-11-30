மதுரை

பைக் மோதியதில் மூதாட்டி உயிரிழப்பு

வாடிப்பட்டியில் இரு சக்கர வாகனம் மோதியதில் பலத்த காயமடைந்த மூதாட்டி சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூா் எரியோடு பகுதியைச் சோ்ந்த பழனியாண்டி மனைவி பத்மா (72). இவா் வெள்ளிக்கிழமை மதுரை மாவட்டம், வாடிப்பட்டி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சாலையை கடக்க முயன்றாா்.

அப்போது, அந்த வழியாக வந்த இரு சக்கர வாகனம் அவா் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த பத்மா வாடிப்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். ஆனால் அங்கு அவா் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து வாடிப்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

