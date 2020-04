திண்டுக்கல், நிலக்கோட்டை பகுதிகளில் சூறைக் காற்று : வாழை, பப்பாளி மரங்கள் வேருடன் சாய்ந்தன; 8 வீடுகளின் மேல் கூரைகள் சேதம்

