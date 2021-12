மதுரையில் டிச.16 இல் அன்னை தெரசா மகளிா் பல்கலைக் கழகத்தின் 29 ஆவது பட்டமளிப்பு விழா: ஆளுநா், அமைச்சா் பங்கேற்பு

