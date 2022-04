ஆத்தூரில் திறந்தவெளி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் நெற்பயிா்கள் மழையில் நனைந்து சேதம்: விவசாயிகள் கவலை

By DIN | Published on : 13th April 2022 05:20 AM | Last Updated : 13th April 2022 05:20 AM | அ+அ அ- |