இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு முகாம் திண்டுக்கல்லை முன்மாதிரியாக கருதி செயல்படுத்தப்படும்: அமைச்சா் செஞ்சி கே.எஸ்.மஸ்தான்

By DIN | Published On : 31st August 2022 12:00 AM | Last Updated : 31st August 2022 12:00 AM | அ+அ அ- |