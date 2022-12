நிலக்கோட்டை அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் காலை முதலே பரவலாக கனமழை. விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி.

