ஒட்டன்சத்திரம் நகராட்சித் தோ்தல்:அதிமுக, அமமுக, பாஜக, நாம் தமிழா் கட்சியினா் உள்ளிட்ட 39 பேரின் மனுக்கள் தள்ளுபடி

ஒட்டன்சத்திரம் நகராட்சித் தோ்தல்:அதிமுக, அமமுக, பாஜக, நாம் தமிழா் கட்சியினா் உள்ளிட்ட 39 பேரின் மனுக்கள் தள்ளுபடி

By DIN | Published on : 05th February 2022 10:26 PM | Last Updated : 05th February 2022 10:26 PM | அ+அ அ- |