மணிப்பூரில் பெண்களுக்கு எதிராக நடந்த கொடூரத்தை கண்டித்து, நிலக்கோட்டையில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கண்டன ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

By DIN | Published On : 22nd July 2023 10:57 PM | Last Updated : 22nd July 2023 10:57 PM | அ+அ அ- |